Vlaardingse loodgieter mag na maanden weer naar huis

De Vlaardingse loodgieter en zijn gezin mogen vandaag weer naar huis. De woning was maandenlang gesloten door de gemeente vanwege een reeks aanslagen en explosies die vorig jaar begon. Burgemeester Bert Wijbenga heeft besloten de sluiting niet te verlengen. Andere veiligheidsmaatregelen in de wijk blijven wel van kracht.

De loodgieter spande in mei een kort geding aan tegen de gemeente omdat hij vond dat minder ingrijpende maatregelen mogelijk waren. Daarnaast zei hij dat het leven van zijn minderjarige kinderen werd ontwricht door de sluiting van de woning. "Dit is een onschuldige burger die je moet beschermen en niet uit zijn woning halen", zei de advocaat van de loodgieter tijdens het kort geding.

De rechter besloot twee weken geleden dat de burgemeester de woning mocht sluiten om de openbare orde te herstellen.

Nu zegt burgemeester Wijbenga dat de loodgieter en zijn gezin kunnen terugkeren. Hij ziet geen reden voor het verlengen van de sluiting, schrijft Rijnmond. "Er is bekeken met de politie en het OM wat het beeld nu is, of er nog incidenten zijn geweest. En dus of er nog genoeg grond is om te verlengen. En die is er niet", zegt een woordvoerder van de gemeente.

De woordvoerder laat weten dat andere veiligheidsmaatregelen bij de woning van de loodgieter nog wel van toepassing zijn. Er is cameratoezicht en er zal extra worden gesurveilleerd. Het gebied rond de woning is bovendien aangemerkt als veiligheidsrisicogebied; de politie mag daar preventief fouilleren.

'Dreiging niet verdwenen'

Het huis werd in december 2023 voor het eerst gesloten. Het pand was toen al meermaals doelwit van explosies geweest. Maar ook andere panden van en verwant aan de loodgieter waren doelwit van aanslagen. Bij een huis op naam van zijn moeder brak in maart brand uit door een explosie, waardoor drie bewoners met verwondingen naar het ziekenhuis moesten. En ook zijn bedrijfswagen en bedrijfspand waren doelwit.

Toen de loodgieter na de sluiting in december na twee weken weer terug mocht naar huis, waren buurtgenoten daar bezorgd over. De explosies bleven sindsdien niet uit en daarom werd de woning een tijd later weer gesloten. In mei deed de burgemeester dat omdat "de dreiging nog niet verdwenen was" en de situatie volgens hem ook voor omwonenden gevaarlijk was.

Gouden tip

Wie achter de aanslagen zit, is niet duidelijk. De loodgieter zei in een interview met Rijnmond geen idee te hebben wie het op hem gemunt heeft en waarom. Wel pakte de politie de afgelopen tijd meerdere personen op. Het Openbaar Ministerie heeft een bedrag van 50.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de arrestatie van de opdrachtgever.