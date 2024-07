De ultieme strafschop bestaat: 'Oude stempel, inclusief Koeman, staat er niet voor open'

De Nederlander Gyuri Vergouw schreef twee voetbalboeken over de kunst van de strafschop. Vergouw is statisticus en werkt als organisatie-adviseur. En na ruim twintig jaar studie op de penalty weet hij er behoorlijk wat vanaf.

De strafschopprofessor vindt dat de penalty nog altijd een ondergeschoven kindje is.

De strafschop wordt door menig trainer en analist als een loterij weggezet. Hoe zie jij dat?

"Een strafschop is naar mijn mening absoluut te trainen. Ze willen het hier in Nederland alleen niet horen. Ze geloven er niet in omdat men al jarenlang roept dat het een loterij is. Maar dat is in mijn ogen niet zo. Men roept dat vooral om maar de druk bij die spelers weg te halen."

"Echter, juist doordat men roept dat het een loterij is, voert men de druk op de spelers op. Als je vooraf al weet dat de kans groot is dat je gaat missen, gaat dat waarschijnlijk ook gebeuren. Als je weet dat je erop kan trainen en dan veel minder mist, voel je je zekerder, toch? We laten het echt op dit punt liggen."

"Ik heb voormalige bondscoaches telkens mijn adviezen aangeboden, maar van Frank Rijkaard, Marco van Basten, Dick Advocaat, Louis van Gaal en ook Ronald Koeman heb ik nooit een reactie mogen ontvangen."