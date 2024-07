Prijzen stijgen opnieuw, inflatie in juni naar 3,2 procent

Het leven is in juni opnieuw duurder geworden. Vorige maand steeg de inflatie met 3,2 procent, zo blijkt uit een eerste schatting van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In mei stegen de prijzen nog met 2,7 procent.

Vooral voeding, dranken en tabak werden in juni met 4,4 procent behoorlijk duurder. In mei was dit 3,1 procent. Net als in mei, steeg in juni de prijs van diensten -zoals telecom, vervoer en recreatie- met 4,6 procent het hardst. Producten uit de industrie werden juist 0,5 procent goedkoper.

Volgende week komt het CBS met het definitieve cijfer van de inflatie in juni. De oplopende prijsstijgingen maakt het lastiger voor de Europese Centrale Bank (ECB) om de rente dit jaar verder te verlagen. Een maand geleden werd voor het eerst in ongeveer vijf jaar tijd de rente verlaagd, omdat de inflatie in de eurozone langzaam onder controle leek te komen.