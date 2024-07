Wekdienst 02/07: Oranje speelt achtste finale EK • Kabinet wordt beëdigd

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Eindexamenkandidaten horen de uitslag van hun herkansingen. Ze weten dan of ze na het tweede tijdvak alsnog geslaagd zijn voor de middelbare school.

De ministersploeg van kabinet-Schoof neemt plaats op het bordes. Het kabinet wordt beëdigd en houdt direct zijn eerste ministerraad. Afzwaaiend premier Rutte zal symbolisch de sleutels van het Torentje overdragen aan zijn opvolger Dick Schoof. De bordesscène en de beëdiging zijn live te volgen bij de NOS, vanaf 09.50 uur.

Oranje neemt het in de achtste finales van het EK op tegen Roemenië. De aftrap in de Allianz Arena in München is om 18.00 uur. De winnaar treft in de kwartfinales de winnaar van de wedstrijd tussen Oostenrijk en Turkije, die om 21.00 uur in Leipzig van start gaat.

Dit is er vannacht gebeurd:

Door Amerikaanse presidenten deels immuniteit toe te kennen ondergraaft het Hooggerechtshof de rechtsstaat. Dat stelt president Biden in een reactie op de uitspraak gisteren van het hoogste rechtsorgaan in de VS. "Niemand staat boven de wet, zelfs niet de president van de Verenigde Staten", zei Biden vanuit het Witte Huis.

Door het oordeel van het overwegend conservatieve hof is het uiterst onwaarschijnlijk dat oud-president Trump voor de verkiezingen van november nog voor de rechter zal verschijnen in de strafzaak over het manipuleren van de verkiezingsuitslag van 2020.

Biden vreest dat met de uitspraak van het hof een gevaarlijk precedent is geschapen. "Ik weet dat ik de grenzen van de presidentiële macht zal respecteren, zoals ik dat de afgelopen drie en een half jaar heb gedaan", zei Biden in reactie op het oordeel. "Maar elke president, inclusief Donald Trump, zal nu de vrijheid hebben om de wet te negeren."

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Kleurige gewaden, emotionele toespraken en plengoffers, onder toeziend oog van een delegatie van het demissionaire kabinet. Zo verliep de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam, één jaar na de excuses van de koning: