Bij de verkiezingen in de VS kan de uitslag dagen op zich laten wachten

Pennsylvania is een van de staten waar massaal per post is gestemd. Daar mogen ze pas met het tellen beginnen op 3 november om 07.00 uur. Omdat Pennsylvania naast Ohio en Florida een belangrijke swing state is, kan dat grote gevolgen hebben. "Het zou zomaar kunnen dat het aan gaat komen op Pennsylvania. En wij zijn alleen met het openen van de enveloppen waar de poststemmen in zitten al minstens 24 uur bezig", zegt hoofd van de kiescommissie van kiesdistrict Bucks County, Robert Harvie. "Dat kan betekenen dat we heel lang op de uitslag moeten wachten."

Vanwege de corona-epidemie hebben veel meer Amerikanen hun stem vroegtijdig uitgebracht dan tijdens eerdere verkiezingen. Het zijn er naar schatting al meer dan 90 miljoen, een groot deel stemde per post. In sommige staten mogen die pas vanaf verkiezingsdag, morgen dus, geteld worden. Daardoor kan het wel eens dagen duren voordat we weten wie de nieuwe president van de Verenigde Staten is.

Rond het stemmen per post is een politieke strijd ontstaan. De Republikeinen met president Trump voorop wijzen er constant op dat dit de deur openzet naar fraude. Ze hebben in Pennsylvania daarom al meerdere rechtszaken gevoerd om het stemmen per post in te dammen. Zo is onder andere voorkomen dat al voor de verkiezingsdag begonnen mag worden met het openmaken van de enveloppen.

Volgens activist Nicolas O'Rourke is de aversie van de Republikeinen tegen het poststemmen niet zo moeilijk te verklaren: "Het is algemeen bekend dat veel meer Democraten dan Republikeinen per post stemmen. Door drempels op te werpen zou het kunnen dat het stemmen tellen zo lang gaat duren dat uiteindelijk wordt besloten alleen de stemmen mee te wegen die op de verkiezingsdag zelf zijn uitgebracht". Wat hij daarvan vindt? "Dat zou corruptie betekenen. Daarmee wordt het kiesrecht geschonden. Elke stem moet meetellen, dat staat in onze grondwet."