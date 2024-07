Veel minder huishoudens in energiearmoede dankzij overheidssteun

Het aantal huishoudens dat leeft in energiearmoede is vorig jaar flink afgenomen. In vergelijking met 2022 nam het aantal huishoudens dat door een laag inkomen en met een slecht geïsoleerd huis de energierekening niet meer kan betalen met een derde af, melden onderzoeksorganisatie TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De daling is te danken aan de compensatiemaatregelen van de overheid. Die sprong vorig jaar bij met een energietoeslag en een prijsplafond. TNO berekende dat het aantal huishoudens met energiearmoede zonder deze maatregelen zou zijn toegenomen tot 885.000, bijna 11 procent van alle huishoudens in Nederland. Nu kwam het totaal uit op 4,8 procent, oftewel 396.000 huishoudens.

Gaskraan dicht

In mei 2022 begon Rusland in stappen de gaskraan naar Europa dicht te draaien als vergelding voor de steun aan Oekraïne. Daardoor schoten in het najaar de energieprijzen omhoog.

Overigens kampte in 2021 en 2020, voor de Russische gaskraan dichtging, ruim 6 procent van de huishoudens met energiearmoede, dus meer dan nu. In 2019 was dit zelfs ruim 8 procent.

Sinds het herstel van de energieprijzen zijn veel huishoudens minder energie gaan gebruiken, bijvoorbeeld door de verwarming een graadje lager te zetten of kouder te douchen. Maar dit had volgens de onderzoekers een relatief klein effect op het terugbrengen van energiearmoede. Belangrijker was de toename van het aantal goed geïsoleerde woningen.

Er zijn volgens TNO 116.000 huishoudens van wie de energiearmoede niet bekend is. Dit zijn mensen die de verwarming structureel laag zetten en geregeld niet koken omdat zij de gasrekening anders niet kunnen betalen. Dat aantal schat TNO op 116.000 huishoudens, bijna 1,5 procent. In 2021 ging het nog om 80.000 huishoudens met verborgen energiearmoede.