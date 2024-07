Oproep jongerenpartijen (ook VVD en NSC) aan kabinet: heroverweeg asielplannen

Het nieuwe kabinet moet de voorgenomen asielmaatregelen heroverwegen. Die oproep doen zeven jongerenorganisaties van politieke partijen, waaronder die van VVD en NSC, op de dag dat de nieuwe bewindslieden van PVV, VVD, NSC en BBB op het bordes staan.

Samen met de jongerenorganisaties van ChristenUnie (Perspectief), CDA (CDJA), D66 (Jonge Democraten), PvdA (Jonge Socialisten) en GroenLinks (Dwars) roepen JOVD en Jong Sociaal Contract het nieuwe kabinet op om "nu de acute opvangcrisis aan te pakken". Ze vinden dat er in het hoofdlijnenakkoord vooral langetermijnplannen staan om de instroom te beperken, terwijl "broodnodige maatregelen voor goede opvang uitblijven".

De jongerenorganisaties pleiten onder meer voor het intact houden van de spreidingswet. Ook vinden ze dat er veel meer geld moet gaan naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en naar de uitvoeringsinstanties van de opvang, zoals het Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

De jongerentakken van de partijen roerden zich afzonderlijk al eerder, maar komen vandaag met een gezamenlijk manifest op sociale media en in dagbladen. "Hoewel de instroom beperkt moet worden, is het van groot belang dat we mensen hier rechtvaardig en menswaardig opvangen", zegt voorzitter Eva Brandemann van Jong Sociaal Contract in een toelichting. Dat dreigt volgens haar mis te gaan, want "in het hoofdlijnenakkoord zijn daar geen concrete plannen voor".

Geen asielcrisis maar opvangcrisis'

Het coalitieplan om een asielcrisis uit te roepen, en zo strengere maatregelen te kunnen nemen, riep bij jongerenafdelingen eerder vragen op. De JOVD-jongeren gingen daarom in gesprek met meerdere maatschappelijke instanties op asielgebied. "De indruk na al die gesprekken is dat er niet zozeer een asielcrisis maar een opvangcrisis is", zegt JOVD-voorzitter Mauk Bresser.

Het grootste probleem zijn volgens Bresser de personeelstekorten en wachttijden bij de IND. "Daardoor duren de asielprocedures langer en is het opvangprobleem veel groter geworden." Eerder al plaatsten de JOVD-jongeren grote vraagtekens bij de nareis-op nareis-uitspraken van VVD-minister Yesilgöz. "Zeer pijnlijk, dat die niet bleken te kloppen", zegt Bresser daarover. De JOVD roept de eigen VVD op om met het nieuwe kabinet vooral op de feiten te focussen. "En uit die feiten blijkt nu vooral dat de opvangcrisis het grootste probleem is."

Zorgen over minister Faber

Zorgen zijn er bij de jonge liberalen van de JOVD ook over PVV-minister Faber, over wier kandidatuur de vier partijen twee weken geleden nog crisisberaad voerden. In de daaropvolgende hoorzitting in de Tweede Kamer zei ze de "strengste asielminister ooit" te worden. Met ongeloof zag Bresser hoe Faber eerdere uitspraken over islam en omvolking terugnam.

"Mijn opvatting van een politicus zijn, is dat je ergens voor staat. Als je dan zo makkelijk draait en dingen terugneemt, begrijp ik niet waar je dan echt voor staat." Volgens Bresser nam ze afstand van haar woorden, maar niet van haar overtuiging.

Ook Brandemann van Jong Sociaal Contract is niet blij met Faber. "Als het aan ons had gelegen had ze vandaag niet op het bordes gestaan", zegt ze. "Wij denken niet dat zij de verbinder is die dit dossier nodig heeft." De JOVD sluit zich daarbij aan.

De opstellers van het manifest beseffen dat de regeringspartijen niet staan te springen om maatregelen te nemen als de spreidingswet intrekken of meer geld uittrekken voor uitvoeringsinstanties. "We begrijpen dat dit het tegenovergestelde is van wat de vier coalitiepartijen voor ogen hebben, maar het is echt van belang dat ze maatregelen heroverwegen", zegt Jerke Setz, voorzitter van ChristenUnie-jongerenorganisatie Perspektief.

JOVD-voorzitter Bresser: "Nu Faber toch de asielminister wordt en gezegd heeft voor iedereen die hier is een minister te zijn, moet ze snel voor nette opvang gaan zorgen. Marjolein Faber moet de komende tijd heel hard gaan werken."