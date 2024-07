Guten Morgen EURO 2024: Oranje wil eerste knock-outzege sinds 2004, Güler Turkse hoop

In de rubriek Guten Morgen EURO 2024 kijken we dagelijks vooruit naar de EK-dag in Duitsland.

Welke wedstrijden staan er vandaag op het programma?

Het zal je vast niet zijn ontgaan: het Nederlands elftal komt vandaag in actie. Om 18.00 uur neemt Oranje het in München in de achtste finales op tegen Roemenië. Normaal gesproken is Nederland de favoriet, maar een blik in de geschiedenisboeken maakt duidelijk dat Nederland al lang geen knock-outwedstrijd op een EK heeft gewonnen.

Op het EK in 2021 was Tsjechië in de achtste finales te sterk, voor het EK 2016 was Nederland niet geplaatst, op het EK 2012 gingen alle groepsduels verloren en op het EK 2008 was het Rusland van Guus Hiddink een maatje te groot in de kwartfinales.

De laatste keer dat Oranje een knock-outwedstrijd op een Europees Kampioenschap won, was in 2004. Toen werd er in de kwartfinales met Zweden afgerekend, al gebeurde dat wel pas na strafschoppen.