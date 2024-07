Orkaan Beryl aan land bij Grenada, nog nooit zo vroeg zo'n zware stormwind

De Nederlandse eilanden Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius liggen niet op de verwachte route van Beryl. De lokale overheden waarschuwen wel voor harde wind, neerslag en een onstuimige zee. Het bestuur van Sint-Eustatius schrijft op sociale media dat "het nog vroeg in het orkaanseizoen is en deze orkaan erg actief is".

Zuidelijker ondervinden ook Aruba, Bonaire en Curaçao de gevolgen van de orkaan. Het KNMI stelt dat er kans is op "3 meter hoge golven uit het noordoosten" en heeft voor Bonaire een waarschuwing afgegeven voor kleine boten.

Records sneuvelen

Beryl is uitgegroeid tot een orkaan van categorie 5, de hoogste rang. Nooit eerder bereikte een orkaan in de Atlantische Oceaan zo vroeg in het seizoen die sterkte als Beryl. Het is ook voor het eerst sinds de metingen worden bijgehouden dat een orkaan in juni al deze sterkte bereikt.

"Dat Beryl zo zwaar is komt door het extreem warme zeewater", zegt orkaanonderzoeker Nadia Bloemendaal van het KNMI en de Vrije Universiteit. "Het zeewater nabij Barbados en iets oostelijker is al 28 of 29 graden. Een orkaan heeft zeewater van ongeveer 27 graden nodig om te kunnen intensiveren. Alles daarboven is extra energie voor het systeem. Dat het zeewater nu al zo warm is, heeft een enorme swing aan deze orkaan gegeven."

Deskundigen hadden al voorspeld dat er door het warme zeewater dit orkaanseizoen records zouden sneuvelen. "Het zeewater in de Atlantische Oceaan is al meer dan een jaar abnormaal warm. Maar er zijn ook andere factoren", aldus Bloemendaal. "We trekken nu richting een La Niña-achtig klimaat. Dat zorgt ervoor dat orkanen zich makkelijker vormen boven de Atlantische Oceaan. De atmosfeer helpt de orkaan mee."

Jamaica en Mexico

Het is onzeker hoe het verder gaat met de orkaan. Beryl trekt in ieder geval tot donderdag westelijk door de Caribische Zee en blijft naar verwachting een orkaan van categorie 3 of hoger. Mogelijk trekt de orkaan Jamaica voorbij net ten zuiden van het eiland. Op vrijdag zou Beryl het Mexicaanse schiereiland Yucatán kunnen bereiken.