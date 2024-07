Biden: 'Hooggerechtshof ondergraaft de rechtsstaat met uitspraak over Trump'

Trump wil dat rechter veroordeling terugdraait

Trump wil dat de rechter die in New York zijn zwijggeldproces voorzat zijn veroordeling terugdraait en het vonnis in de zaak uitstelt. Dat vonnis staat gepland voor volgende week donderdag.

Eind mei werd Trump schuldig bevonden in de zaak die draait om boekhoudfraude bij het betalen van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. Daarmee is hij de eerste voormalige Amerikaanse president die strafrechtelijk is veroordeeld.

In hun brief wijzen de advocaten van Trump op de uitspraak van het Hooggerechtshof over de beperkingen rondom het vervolgen van presidenten. Ze vinden dat de rechter het standpunt van het hof moet betrekken bij de uitspraak in de zwijggeldzaak.

Trump is ook nog verwikkeld in strafzaken over het achterhouden van staatsgeheime documenten en betrokkenheid bij de bestorming van het Capitool in januari 2021.