Rusland stuurde sinds oorlog in Oekraïne twee onderzeeërs richting Ierse Zee

Russische onderzeeërs hebben zeker twee missies uitgevoerd in de buurt van de Ierse Zee sinds de invasie in Oekraïne van 2022. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van drie personen die bekend zijn met deze internationaal gevoelige missies.

Rusland stuurde de eerste Kilo-klasse-onderzeeboot zo'n anderhalf jaar geleden richting de Ierse Zee, tussen Ierland en Groot-Brittannië. De tweede missie zou recenter zijn uitgevoerd, aldus de bronnen van Bloomberg.

De Kilo-klasse-onderzeeboot is een aanvalsonderzeeër die Russische Kalibr-kruisraketten en torpedo's kan afvuren en daarnaast zeemijnen kan leggen, aldus Bloomberg.

Ierse en Britse media hebben een aantal keer melding gemaakt van een voorbijvarende Russische onderzeeër. Zo "verjaagden" een Britse helikopter en een Brits oorlogsschip medio vorig jaar een onderzeeboot buiten de haven van Cork, meldden Ierse media maanden later.

Vorige maand signaleerde de Britse luchtmacht voor de westkust van Schotland een Russische onderzeeër, berichtte de BBC. De Kazan bleef buiten de territoriale wateren van het Verenigd Koninkrijk en voer door naar Cuba. Dat de onderzeeërs ook naar de Ierse Zee voeren, was tot nu toe niet duidelijk.

Internationale spanningen

De Russische aanwezigheid in de internationale wateren in West-Europa ligt gevoelig. Toen Rusland begin 2022 oefeningen aankondigde op zo'n 240 kilometer ten zuidwesten van Ierland kwam er veel protest. De Ierse luchtvaartautoriteit gaf te kennen vluchten om te gaan leiden. Vissers actief in het gebied, een Ierse exclusieve economische zone, kondigden protesten aan.

De Ierse minister van Buitenlandse Zaken Coveney gaf destijds te kennen dat de rakettests in de internationale wateren officieel wel waren toegestaan, maar dat de Russische oefeningen voor de Ierse kust "niet gewild" waren. Hij kreeg internationaal bijval van westerse bondgenoten. De Russen zouden daarop hebben laten weten hun oefeningen te verplaatsen, buiten de exclusieve economische zone van Ierland. Een maand later viel Rusland Oekraïne binnen.