Eigen doelpunt Belg Vertonghen brengt pover Frankrijk in kwartfinales

België moest in Düsseldorf hopen op een geslaagde counter of een gelukje. Dat was er bijna in de 20ste minuut. Een vrije trap van Kevin De Bruyne werd licht getoucheerd door Antoine Griezmann, maar Mike Maignan kon nog net redden.

Even later kregen de Fransen een goede kans. Thuram kopte uit een voorzet van Jules Koundé naast. Op slag van rust was er nog een mogelijkheid voor de Fransen. Mbappé worstelde zich langs Jérémy Doku en legde terug op Aurélien Tchouaméni. Het schot van de middenvelder ging ruim naast.

Ook na rust kwam het gevaar van de Fransen. Tchouaméni en Mbappé probeerden het van afstand, maar zonder succes. De Fransen scoorden dit EK pas twee keer: uit een strafschop en via een eigen doelpunt van Oostenrijk. Ook nu ging het niet vanzelf voor Les Bleus.

Kans De Bruyne, goal Frankrijk

De Belgen kregen, ondanks het overwicht van de Fransen, toch een paar kansen: een schot van Yannick Carrasco werd geblokt en keeper Maignan redde op een schot van Lukaku.

In de slotfase had plots De Bruyne een spaarzame kans om de wedstrijd te beslissen. Het schot van de Belgische spelmaker landde echter in de handen van Maignan.

Even later viel de Franse goal. Invaller Randal Kolo Muani draaide weg en zag iets dat het midden hield tussen een schot en voorzet via de 37-jarige Jan Vertonghen in het doel verdwijnen (1-0).