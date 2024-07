Groenewegen lacht bij de start en baalt na de finish: 'Ik was veruit de snelste'

Die neuskap moest voor meer aerodynamica zorgen en voorkomen dat er lucht onder zijn bril kwam. Een innovatie die wellicht marginale voordelen zou brengen. Het kan in zo'n massasprint immers op millimeters aankomen. Maar Groenewegen zette de neuskap voor de sprint toch af, nadat hij er de hele dag mee rond had gereden in de wandeletappe naar Turijn.

Of hij met neuskap sneller was geweest, zullen we nooit weten. "Ik heb niet voluit kunnen sprinten", stelde de Amsterdammer gelaten vast. "Mijn benen voelden goed, ik voelde me sterk. Daarom kan ik met een vijfde plaats niet tevreden zijn. Maar het is wat het is, dan had ik maar verder van voren moeten zitten."

Chaos

Groenewegen moest de eerste massasprint in de Tour de France van achteruit beginnen, nadat hij in de remmen had moeten knijpen vanwege een valpartij in de slotkilometers. Daarbij werd topfavoriet Jasper Philipsen uitgeschakeld, vorig jaar winnaar van vier sprints in de Tour.

Groenewegen werd door zijn sprintaantrekker Elmar Reinders nog afgezet in het wiel van de latere winnaar Biniam Girmay. Maar hij had geen ruimte om de Eritreër langs de hekken te passeren en kreeg vervolgens ook nog een zetje van Belgisch kampioen Arnaud De Lie.

"Als we het over rechte lijnen hebben, dan was dit iets anders", mopperde Groenewegen. "Niet per se van Girmay, hoor, maar daarna ging er wel iemand van zijn lijn. Geen idee wie dat was, het ging allemaal zo snel."