'Superster' Girmay in tranen: sprintzege is er een voor 'alle Eritreeërs en Afrikanen'

Een overwinning voor een volk, een land, een continent. De Eritreeër Biniam Girmay voelde direct na de finish aan wat zijn sprintzege in de Tour de France betekent. "Alle Eritreeërs, alle Afrikanen, gefeliciteerd."

In het centrum van Turijn wapperden Eritrese fans trots de nationale vlag. Hun eigen landgenoot, hun eigen Girmay (24), was 's werelds sterkste sprinters de baas in de derde etappe van de Tour.

Zij waren erbij, kunnen ze voortaan zeggen, toen Girmay als eerste Eritreeër in de Tour de France naar een ritzege fietste. Een overwinning die voor Girmay en zijn landgenoten meer is dan gewoon een overwinning.

'Dit is onze tijd'

Girmay kon in gesprek met de pers zijn tranen niet tegenhouden. "Alle Eritreeërs en Afrikanen, we moeten trots zijn. Nu zijn we echt onderdeel van de grote koersen. Dit is ons moment, onze tijd."

"Goddank voor alles, voor alle kracht en steun. Toen ik begon met fietsen, kon ik niet dromen om deel uit te maken van de Tour. Winnen is ongelooflijk."