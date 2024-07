Vrijlating directeur al-Shifa-ziekenhuis leidt tot politieke rel in Israël

In Israël is een politieke ruzie ontstaan door de vrijlating van de directeur van het al-Shifa-ziekenhuis in Gaza-Stad. Mohammed Abu Selmia werd zonder aanklacht in vrijheid gesteld samen met vijftig andere Palestijnen. De directeur zegt dat dit aantoont dat er geen enkel bewijs tegen hem is voor betrokkenheid bij Hamas.

Verschillende ministers uit Netanyahu's broze regeringscoalitie reageren verbolgen. Ze schilderen de ziekenhuisdirecteur af als medeplichtige van Hamas. Betrokken bewindslieden en instanties geven elkaar de schuld van het vrijlatingsbesluit, of spreken elkaar tegen. In reactie op de onrust heeft Netanyahu een onderzoek gelast.

Invallen in ziekenhuis

Het Israëlische leger is het terrein van het al-Shifa in deze Gaza-oorlog tweemaal binnengevallen, op basis van de beschuldiging dat Hamas er een commandocentrum had. Abu Selmia werd opgepakt en zat ruim zeven maanden vast in zogenoemde administratieve detentie. Uiteindelijk kon hij niet worden gelinkt aan de activiteiten van Hamas op het medische complex, concludeert The Jerusalem Post.

"Israël heeft me gearresteerd alsof ik een belangrijke speler was. Nu blijkt dat het allemaal een leugen en een illusie was", citeert de krant Haaretz uit een opgenomen verklaring van de ziekenhuisdirecteur.

Abu Selmia stelt dat hij en andere gevangen genomen ziekenhuismedewerkers vrijwel dagelijks werden mishandeld of gemarteld. Dat valt niet te controleren, maar er zijn soortgelijke getuigenissen van andere Palestijnse gevangenen.

In maart maakte correspondent Nasrah Habiballah deze uitlegvideo over administratieve detentie: