Banken bouwen gezamenlijk antiwitwasproject af

Een gezamenlijk antiwitwasinitiatief van vijf grote Nederlandse banken gaat op de schop. Het project onder de naam Transactie Monitoring Nederland (TMNL) is in strijd met nieuwe Europese wetgeving, die in 2027 ingaat. ABN Amro, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank startten in 2020 met het initiatief om samen beter witwassen aan te kunnen pakken.

De antiwitwaswetgeving die eind april werd aangenomen door het Europees Parlement leidt ertoe dat het delen van gegevens tussen banken een stuk moeilijker wordt, wat ten goede komt aan de privacy van de klant. Het delen van gegevens mag straks alleen als er bij voorbaat een hoog risico voor witwassen is vastgesteld.

"TMNL blijft bestaan, maar wordt een stuk kleiner," zegt een woordvoerder. De huidige activiteiten worden nu al afgebouwd, zodat kan worden gekeken hoe het initiatief in de toekomst kan blijven bestaan in overeenstemming met de nieuwe wetgeving.

Witwasconstructie

Nu kijkt TMNL nog naar alle zakelijke klanten van de vijf banken met een omzet van maximaal 250 miljoen euro per jaar. De gegevens werden niet met een echte naam, maar met een code doorgegeven aan TMNL, waardoor de identiteit van de klant geheim bleef. Als TMNL ongebruikelijke transacties constateerde, werden deze weer aan de desbetreffende bank doorgegeven.

TMNL kon bijvoorbeeld zien of klanten gebruikmaakten van een witwasconstructie waarbij rekeningen bij meerdere banken werden gebruikt.

Er moet nog wel een overeenkomst komen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en De Nederlandse Bank over de invulling van de nieuwe Europese wet, benadrukt de woordvoerder. "De manier waarop het verhoogde risico, waarbij gegevens wel gedeeld mogen worden, wordt vastgesteld, moet in overeenkomst zijn met de toezichthouders."

Zo'n 60 mensen werken nu nog voor TMNL. Hoeveel van hen kunnen blijven, is nog niet bekend. Een woordvoerder zegt wel dat een "aanzienlijk aantal" banen zal verdwijnen.