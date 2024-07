Chinese bedrijven willen met reclames op EK 'het nieuwe China' laten zien

China-correspondent Sjoerd den Daas:

"'De briljante transformatie van Made in China', zo typeert het Volksdagblad de ontwikkeling van Chinese bedrijven. Bedrijven moeten het nieuwe China laten zien, is de boodschap. Dat BYD juist in het Europese autoland bij uitstek langs de velden pronkt, zal Chinezen doen gniffelen.

Volgens de UEFA trok het EK in 2021 in totaal zo'n 5,2 miljard tv-kijkers. China was met 352 miljoen kijkers hofleverancier, een groei van 43 procent ten opzichte van het vorige toernooi. Nieuwe cijfers zijn nog schaars. Wel zegt CCTV 5, dat de uitzendrechten heeft, dat het aantal tv- of streamingkijkers tot 'nieuwe hoogtepunten' is gestegen."