Favorieten Alcaraz en Sinner gaan door op Wimbledon

Alcaraz kwam tegen Lajal in zowel de eerste als de tweede set een break achter, maar wist setverlies te voorkomen. De derde set pakte hij eenvoudig tegen de pas 21 jaar oude Est, die debuteerde op een grand slam.

In de tweede ronde speelt Alcaraz, die vorig jaar in de finale in vijf sets van Novak Djokovic won, tegen Aleksandar Vukic.

Medvedev eenvoudig door

Daniil Medvedev, de nummer vijf van de wereld, had geen problemen om de eerste ronde door te komen. Medvedev versloeg de Amerikaan Aleksandar Kovacevic met 6-3, 6-4 en 6-2.

Ook de Noor Casper Ruud, de nummer acht van de wereldranglijst, is door naar de tweede ronde. Hij won in drie sets van de Australiër Alex Bolt. Ruud is geen fan van gras als ondergrond. Hij liet zich eerder al ontvallen dat hij liever golf dan tennis speelt op gras.