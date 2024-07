Hooggerechtshof: Trump deels immuun voor strafvervolging

De strafzaak tegen de Amerikaanse oud-president Trump over het manipuleren van de verkiezingsuitslag van 2020 heeft opnieuw vertraging opgelopen. De oorzaak is een langverwachte uitspraak van het Hooggerechtshof over de vraag of oud-presidenten onschendbaar zijn.

Het hoogste rechtsorgaan in de VS zegt dat een president in zijn of haar ambtsperiode voor "officiële handelingen" immuniteit geniet en dat dat niet geldt voor "niet-officiële handelingen". Zes rechters stemden voor, drie waren tegen.

Wat dat betekent voor de zaak van Trump, moet volgens het Hooggerechtshof door een lagere rechter worden bekeken. Daarmee is het praktisch uitgesloten dat het proces voor de presidentsverkiezingen op 5 november van start gaat. Dat wordt gezien als goed nieuws voor Trump, die vrijwel zeker namens de Republikeinen zal meedoen aan de verkiezingen.

"Grote overwinning voor onze grondwet en democratie", schrijft Trump in hoofdletters op zijn eigen socialemediaplatform Truth Social. "Trots om Amerikaan te zijn!"

Sonia Sotomayor, een van de drie rechters van het Hooggerechtshof die tegenstemden, zegt dat door dit besluit "een president een koning wordt die boven de wet staat". Ze zei "te vrezen voor onze democratie".

Winst Biden

De zaak draait om pogingen van Trump om de uitslag van de presidentsverkiezingen in 2020 te manipuleren. Hij verloor destijds van zijn Democratische rivaal Joe Biden, maar bleef in het staartje van zijn ambtsperiode valselijk volhouden dat er bij de stembusgang was gefraudeerd. Trump wordt er onder meer van beschuldigd dat hij functionarissen onder druk zette om de winst van Biden ongedaan te maken.

Trump heeft altijd ontkend dat hij iets verkeerds heeft gedaan. Hij noemt de vervolging politiek gemotiveerd en zegt dat de zaak bedoeld is om te voorkomen dat hij opnieuw president wordt.

Een lagere rechtbank oordeelde begin dit jaar dat Trump niet immuun is voor vervolging, maar de voormalig president was naar het Hooggerechtshof gestapt om die uitspraak te toetsen.

Gratieverlening

Speciaal aanklager Jack Smith hoopte dat de zaak afgelopen januari had kunnen beginnen, maar de aftrap liep vertraging op door de immuniteitskwestie. Een nieuwe datum is er nog niet.

Als Trump de verkiezingen wint en president wordt kan hij een minister van Justitie benoemen die een poging doet om de zaak te seponeren. Ook zou hij kunnen proberen zichzelf gratie te verlenen.

Meer rechtszaken

Het is niet de enige rechtszaak waar Trump bij is betrokken. Eind mei werd hij schuldig bevonden in de zaak die draait om boekhoudfraude bij het betalen van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. Daarmee is hij de eerste voormalige Amerikaanse president die strafrechtelijk is veroordeeld.

Het vonnis in die zaak wordt volgende week donderdag verwacht, vier dagen voor de Republikeinse conventie. Ongeacht de uitkomst is de verwachting dat zijn Republikeinse partij hem zal kiezen als presidentskandidaat.

Trump is daarnaast verwikkeld in strafzaken over het achterhouden van staatsgeheime documenten en betrokkenheid bij de bestorming van het Capitool in januari 2021.