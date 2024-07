Eritreeër Girmay wint verrassend massasprint in derde Tour-etappe, Carapaz pakt gele trui

Het geheim van de eerste sprint deze Tour was volgens de sprintfavorieten vooraf: een goede positie innemen in de laatste bocht. Na het duwen en dringen van de sprintploegen in de laatste kaarsrechte kilometers zaten er in de laatste kilometer twee haakse bochten naar links.

In de hectische aanloop naar die laatste bochten was er een grote valpartij, waardoor onder anderen favoriet Jasper Philipsen tegen de vlakte ging. Ook was zijn sprintknecht Mathieu van der Poel eerder al afgehaakt met een lekke band, waardoor hij niet meer kon terugkeren vooraan om zijn kopman te helpen.

Slaapverwekkende etappe

Na twee uitputtende dagen door de Italiaanse heuvels en in de Toscaanse hitte was het peloton blij dat het even op adem kon komen. Een lange zit was het wel: 230 kilometer van Piacenza naar Turijn, door niet het mooiste stukje Italië.

Als je voor de televisie of stream in slaap was gevallen ergens halverwege de rit had niemand het je kwalijk genomen. Je had dan ook niets gemist. Jonas Abrahamsen en Eiking (UNO-X) waagden een poging met z'n tweeën, maar zij zagen op 213 kilometer van de streep ook de waanzin van hun avontuur in. Ze zetten hun fiets in de berm en bleven staan wachtten op het peloton.

Uitrijden was het daarna. Belg Arnaud de Lie en Fransman Bryan Coqaurd, wachtend op het sprintgeweld, discussieerden over wie vanavond de achtste finales van het EK gaat winnen: België of Frankrijk. Groenewegen frummelde nog maar wat aan zijn speciale bril met 'Batman'-neus. En Mark Cavendish verwisselde in alle rust allebei zijn banden.