Koeman over basiself Oranje: 'Ga niet veel veranderen, geen reden voor'

"Ik kies voor het sterkste elftal, fysiek en mentaal, en voor de manier van spelen", ging Koeman verder. Op de vraag of Veerman het mentaal zou kunnen opbrengen om te spelen, antwoordde de bondscoach: "Ik denk het wel, maar dat weet je niet."

Tijjani Reijnders is een optie om de positie van Veerman over te nemen, zoals ook het geval was na de wissel van de Volendammer en in het tweede groepsduel met Frankrijk (0-0).

Een andere optie is het inzetten van Daley Blind. De 34-jarige Blind voegt niet alleen passzuiverheid toe, maar is ook sterk in de coaching. Koeman laat niet in zijn kaarten kijken en herhaalt dat hij geen heil ziet in een drastische ommezwaai: "Nogmaals, ik beslis dat, het is mijn verantwoordelijk en ik zie dat anders."

Fitte selectie

Koeman beschikt tegen Roemenië over een volledig fitte selectie. Op de training van vandaag verschenen alle 26 spelers op het veld in de Allianz Arena in München, waar dinsdag om 18.00 uur wordt afgetrapt.