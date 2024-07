Rus verrast en slaat zich op overtuigende wijze naar tweede ronde op Wimbledon

Arantxa Rus heeft toch enigszins verrassend de tweede ronde bereikt op Wimbledon. De nummer 56 van de wereld was in twee overtuigende sets de meerdere van de Chinese Yue Yuan (WTA-39): 6-2, 6-3.

Rus was met niet al te beste cijfers naar Londen afgereisd. De 33-jarige tennisster speelde de afgelopen weken zonder veel succes de grastoernooien in Rosmalen, Berlijn en Bad Homburg. Haar enige winstpartijen boekte ze in de kwalificatie van het evenement in de Duitse hoofdstad.

Het was dan ook bemoedigend dat Rus op 1-1 de eerste break van de wedstrijd op haar naam kon schrijven. Ze hield met stug verdedigend werk haar acht jaar jongere opponente steeds lang bezig in de rally en dat leverde haar meteen ook een tweede break op.

Eerste setwinst sinds 2012

Een derde op rij kondigde zich op 5-1 aan na twee dubbele fouten van Yuan, maar Rus verprutste beide setpoints. Ondanks het missen van een makkelijk punt op 15-0 had ze een game later na een heel lange rally op 30-30 opnieuw de set voor het grijpen en nu volstond een stevige eerste service.

Die eerste setwinst op Wimbledon sinds 2012 - sindsdien bleef Rus vier keer in de eerste ronde achter - vormde een welkome steun in de rug, terwijl de steeds onzekerder ogende Yuan juist bleef grossieren in onnodige fouten. De Chinese leverde in de tweede set direct haar servicebeurt in.

Rus slaagde erin haar niveau vast te houden en ook acht opslagbeurten lang geen breekpunt tegen te krijgen. Na de 26ste onnodige fout van de serverende Yuan was de buit binnen.