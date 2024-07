Geen amnestie van Spaans hooggerechtshof voor separatist Puigdemont

Spanje-correspondent Edwin Winkels:

"Het is een verrassend besluit omdat er vorige week nog aanbevelingen waren van het Openbaar Ministerie en de landsadvocaat, die zeiden dat de amnestiewet voldoet aan alle eisen en dus nu van kracht zou kunnen worden. Als de amnestie was goedgekeurd, was de weg vrij geweest voor Puigdemont om naar Catalonië terug te keren. Maar als hij nu voet in Barcelona of waar dan ook in Spanje zet, wordt hij gearresteerd. Waarschijnlijk zou hij niet lang hoeven vastzitten, want het is niet een delict waarvoor je jarenlang de cel ingaat. Het voorkomt wel dat hij kan doen wat hij wilde doen, namelijk weer premier van Catalonië worden.

Het is ook een grote klap voor Madrid, want Sánchez regeert met steun van Puigdemont en andere Catalaanse partijen en de vraag is of zij hun steun aan de regering nu intrekken. Er komt een woelige tijd aan in de Spaanse politiek. De amnestiewet waarover zoveel te doen was, wordt nu half afgebroken door justitie."