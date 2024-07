Podcast De Dag: slavernijexcuses in een nieuwe politieke realiteit

Vlak nadat het vorige kabinet bij monde van premier Rutte excuses vroeg voor het Nederlandse slavernijverleden, vertelden oud-politica en dochter van de eerste president van Suriname Kathleen Ferrier en correspondent Nina Jurna in podcast De Dag hoezeer hen dan als nazaten raakte.

Vandaag, op Keti Koti en een dag voor het aantreden van het nieuwe kabinet, opnieuw een gesprek met hen in de podcast. Wat betekent herdenken in de nieuwe politieke realiteit? En wat is er over van het momentum dat vorig jaar zo sterk gevoeld werd?

Het gesprek met Kathleen Ferrier en Nina Jurna van destijds is hier te beluisteren.

Presentatie en montage: Elisabeth Steinz

Redactie: Judith van de Hulsbeek en Rosanne Sies