Sabalenka trekt zich terug van Wimbledon wegens schouderblessure

Aryna Sabalenka heeft zich op het laatste moment afgemeld voor Wimbledon, het grandslamtoernooi op gras dat vandaag is begonnen. De 26-jarige Belarussin, nummer drie op de wereldranglijst, kampt met een schouderblessure.

Sabalenka gaf onlangs op het grastoernooi in Berlijn al op in de kwartfinales vanwege dezelfde kwetsuur. De tweevoudig grandslamwinnares, die in Londen in 2021 en 2023 tot de laatste vier reikte, liet twee weken geleden al weten de Olympische Spelen in Parijs te mijden vanwege de volle tenniskalender.

Haar plaats in het hoofdschema van Wimbledon wordt ingenomen door 'lucky loser' Erika Andrejeva uit Rusland, die zich net niet via de kwalificaties had weten te plaatsen. Zij treft in de eerste ronde de Amerikaanse Emina Bektas.