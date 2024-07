Beryl toch als orkaan van een na hoogste categorie op weg naar Bovenwindse Eilanden

Orkaan Beryl trekt als een orkaan van de vierde categorie richting de Bovenwindse Eilanden in het Caraïbisch gebied. Eerder vandaag had het Amerikaanse Orkaancentrum Beryl nog afgeschaald naar categorie 3, op een schaal van 5, maar de orkaan is in kracht toegenomen.

Autoriteiten op de eilanden hebben bewoners opgeroepen zich voor te bereiden op het noodweer. Op Barbados wordt naast harde wind ook tot 15 centimeter regen verwacht. Bovendien kan het water tot 3 meter worden opgestuwd.

"Neem dit serieus en bereid jezelf voor", waarschuwde de premier van St. Vincent en Grenadines. "Dit is een vreselijke orkaan." Ook het Amerikaanse orkaancentrum noemt Beryl extreem gevaarlijk.

De eilanden Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius lijken niet direct getroffen te worden.