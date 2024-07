Gele zee imponeert in Duitsland, zelden stond Roemenië zo verenigd achter elftal

De fans van het Nederlands elftal gingen van links naar rechts de wereld over. Over de overweldigende support die Roemenië - morgen de volgende tegenstander van Oranje - dit EK voetbal krijgt, ging het nog niet zo veel.

En dat is best gek, want het was in de poulefase steeds een indrukwekkend gezicht. Tegen Oekraïne, België en Slowakije werd het Roemeense elftal voortgestuwd door een woeste gele zee, met in het midden achter de goal een pluk zwart. Roemenië heeft zijn eigen ultra-groep, met fanatieke supporters die met vlaggen, fakkels en gecoördineerd gezang voor sfeer zorgen.

Die massale steun en het geloof in het eigen team is niet zomaar ontstaan. Het Roemeense succes op dit EK heeft een flinke aanloop, legt George Ogararu uit.

"Iedereen heeft gezien hoe goed Zwitserland dit toernooi is", zegt de oud-Ajacied, die elf wedstrijden voor het Roemeense elftal speelde. "Daar eindigde Roemenië in de kwalificatiepoule vijf punten boven."

Oproep

De eerste plek in die kwalificatiegroep was knap, maar viel niet eens zo heel erg op. Het ging meer over Zwitserland, normaal zo stabiel, maar in aanloop naar het EK zoekende. Maar in Roemenië ontstond het besef dat het eerste eindtoernooi sinds 2016 weleens een heel leuke kon worden.

De spelers van het nationale elftal probeerden na de beslissende thuiszege op Zwitserland op de hunkering naar een mooi EK in te spelen. Ze toonden een spandoek aan de eigen fans, die ze opriepen over hun clubrivaliteiten heen te stappen en het nationale elftal als één blok te ondersteunen.