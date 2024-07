Ismail Kadare, grootmeester van de Albanese literatuur, overleden

De Albanese romanschrijver Ismail Kadare (88) is vanochtend overleden in de hoofdstad Tirana. Dat heeft zijn uitgever bekendgemaakt.

Kadare werd veelvuldig genomineerd voor de Nobelprijs voor de Literatuur, maar won deze nooit.

"Albanië en Albanezen hebben hun genie van de letters, hun spirituele bevrijder verloren", zei de Albanese president Bajram Begaj in een verklaring. "De Balkan heeft de dichter van zijn mythen verloren en Europa en de wereld hebben een van de meest gerenommeerde vertegenwoordigers van de moderne literatuur verloren."

Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis overleed Kadare aan een hartstilstand.

Internationale erkenning

Kadare vergaarde internationale bekendheid met zijn roman De generaal van het dode leger uit 1963. Albanië kende destijds een streng communistisch regime onder leiding van dictator Enver Hoxha. In tegenstelling tot andere Albanese literatuur uit die tijd, verheerlijkte Kadare het communisme niet.

Na het verschijnen van meer succesromans als De Regentrommen (1970) en Het Dromenpaleis (1981) verhuisde Kadare in 1990 naar Parijs. Een aantal maanden later viel het communistisch regime in Albanië. Vanuit Parijs bleef Kadare romans schrijven, waarin hij het totalitarisme in directere taal bekritiseerde dan voorheen.

Prijzen en onderscheidingen

Vorig jaar gaf de Franse president Macron Kadare de titel Grootofficier van het Legioen van Eer tijdens een bezoek aan Tirana. Eerder was Kadare ook al benoemd tot lid van de Franse Academie van Morele en Politieke Wetenschappen.

De Albanese grootmeester ontving meerdere internationale literaire prijzen, waaronder de International Booker Prize in 2005. Zijn oeuvre bedraagt meer dan tachtig romans, poëziebundels, toneelstukken, scripts, essays en verhalenbundels, die in 45 talen zijn vertaald.