Haagse delegatie in Amsterdam voor Keti Koti, Bosma grote afwezige

Op verschillende plekken in Nederland wordt vandaag stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij. De Nationale Herdenking Slavernijverleden is in het Oosterpark in Amsterdam. Het vieren van de 'verbroken ketenen' staat centraal op het Keti Koti Festival op het Museumplein.

Tien leden van het demissionaire kabinet Rutte IV zijn vandaag aanwezig bij de herdenking in Amsterdam. Mark Rutte is er op zijn laatste werkdag om tijdens de plechtigheid een krans te leggen namens het kabinet. Minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap houdt namens het kabinet een toespraak.

Verder zijn onder anderen de drie vicepremiers Jetten, Van Gennip en Schouten aanwezig en de ministers van Buitenlandse Zaken, Justitie, Defensie, Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties.

Ook op andere plekken in het land worden herdenkingen gehouden, waarbij leden van het kabinet aanwezig zijn.