Kunstenaar Jacqueline de Jong overleden (85), 'niet te vatten in een hokje'

Kunstenaar Jacqueline de Jong is afgelopen weekend op 85-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt haar Haagse galeriehouder Jaring Dürst Britt.

De Jong was sinds de jaren 60 actief als kunstenaar en maakte onder andere schilderijen, beelden en sieraden, of 'draagbare sculpturen', zoals ze deze zelf noemde. Haar werk, dat ook internationaal veel bekendheid genoot, staat bekend als expressionistisch, absurdistisch en figuratief.

"Jacqueline laat zich niet in één woord omschrijven", zegt galeriehouder Dürst Britt. "Ze was heel expressief, eigenzinnig en direct." Haar werk was "niet goed in een hokje te vatten". Juist daarom kwam ze de laatste tien jaar meer in de belangstelling te staan, zegt Dürst Britt. "De jonge generatie kunstenaars hanteert heel veel verschillende media, veel verschillende beeldtaal. Daar paste ze naadloos in."

In 2019 won De Jong nog de prestigieuze Aware-prijs voor haar uitzonderlijke loopbaan en oeuvre. Datzelfde jaar was er een grote overzichtstentoonstelling van haar werk in het Stedelijk Museum in Amsterdam.

Nieuwsuur maakte in januari nog een portret van De Jong: