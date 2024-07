Franse regisseurs opgepakt om beschuldigingen seksueel misbruik

De Franse filmmakers Benoît Jacquot en Jacques Doillon zijn aangehouden voor verhoor, meldt het Franse persbureau AFP. Actrice Judith Godrèche diende een aanklacht in tegen de twee mannen vanwege seksueel misbruik.

Zo zegt ze over Jacquot dat ze hem ontmoette op de set van hun film Les Mendiants (1987) toen zij 14 was en hij 39. De relatie van zes jaar die volgde noemt ze nu kindermisbruik. Maar Jacquot zegt dat er sprake was van echte liefde en ontkende dat er sprake was van machtsmisbruik.

Godrèche speelde daarnaast in de film The 15 Year Old Girl (1989) van regisseur Jacques Doillon. De actrice zegt dat de inmiddels 80-jarige Doillon haar op de set van die film heeft verkracht. Doillon spreekt van valse beschuldigingen.

Meer meldingen

Afgelopen februari maakte een openhartige toespraak van Godrèche tijdens de uitreiking van de Franse Oscars, de Césars, grote indruk. "We kunnen ervoor kiezen dat mannen die van verkrachting worden beschuldigd niet langer de macht hebben in de filmwereld", opperde de actrice. "Er wordt al makkelijker over gepraat, er komen barsten in het geïdealiseerde beeld van onze vaders, de macht wankelt. Durven we de waarheid onder ogen te zien?"