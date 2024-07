Mantelzorg zet vaak rem op loon en carrière, vooral bij vrouwen

Mantelzorgers hebben een lager uurloon dan collega's die geen mantelzorg doen. Ook zijn ze minder tevreden met hun werk. Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit.

Mensen die minder gaan werken vanwege mantelzorg zien niet alleen hun maandsalaris minder worden. Ook hun uurloon stijgt minder hard dan dat van collega's die geen mantelzorg doen, maar wel in dezelfde levensfase zitten en hetzelfde werk doen. Voor het onderzoek werden cijfers over mantelzorg gelegd naast CBS-cijfers over hoe uurlonen van Nederlanders zich ontwikkelen gedurende hun carrière.

Lange tijd zorgen voor een ouder, kind, vriend of buurman heeft meestal geen positief effect op het verdere verloop van je carrière. "Mantelzorgers hebben niet alleen gemiddeld een lager uurloon, het loon groeit ook minder hard door en mantelzorgers hebben een lagere arbeidstevredenheid", zegt socioloog Klara Raiber, die morgen op haar onderzoek promoveert.

'Daddy bonus'

Met name vrouwen verliezen inkomen als ze gaan mantelzorgen. Opvallend genoeg geldt voor mannen juist dat zij er vaak een beetje uurloon bijkrijgen als ze gaan mantelzorgen. "Intensieve zorgverlening komt ten goede aan de loongroei van mannen, maar niet aan die van vrouwen", zegt Raiber. Ook blijkt dat als de mantelzorg langer duurt dit een negatiever effect heeft op het loon van vrouwen dan op dat van mannen.

Een precieze verklaring heeft de onderzoeker niet, maar ze wijst wel op een eerder ontdekt fenomeen: de 'daddy bonus'. Een man die kinderen krijgt of zorgt voor aftakelende ouders wordt vaker door de baas gezien als een man met levenservaring. Bij vrouwen wordt deze ervaring of vaardigheid meer als vanzelfsprekend gezien.

Ondanks die bonus voor vaders heeft mantelzorg gemiddeld genomen toch een negatief effect op het uurloon. Vrouwen doen vaker en langduriger dan mannen aan mantelzorgen. Ook gaat het dan vaak om meer dan één persoon, terwijl het bij mannen doorgaans bij de zorg voor één persoon blijft.