KNGU en NOC*NSF beantwoorden roep om erkenning van oud-turnsters

Getuigenissen over misstanden in de turnsport stapelden zich op de afgelopen maanden. Grensoverschrijdend gedrag was voor meerdere oud-turnsters eerder regel dan uitzondering, ze spraken van een verziekte cultuur in de turnhal en verwijten turnbond KNGU dat er niet adequaat is ingegrepen.

Het turnschandaal heeft ook politiek Den Haag bereikt. Voormalige turnsters, onderzoekers en sportbestuurders werden maandag ondervraagd door een afvaardiging van de vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Vier aanbevelingen voor KNGU

Een van de oud-turnsters die aan het woord kwam in de hoorzittingen is Petra Witjes. "Ik zit hier om mijn verhaal te delen en visie toe te lichten. Maar hoe vat je tien jaar turnen en twaalf jaar verwerken samen in drie minuten", begon Witjes haar emotionele betoog. Al in 2009 sprak ze over de spijkerharde trainingsregimes. Witjes kwam in Den Haag met vier aanbevelingen.

"De KNGU moet erkennen dat er in het verleden ernstig grensoverschrijdend gedrag en kindermishandeling heeft plaatsgevonden, wat tot op heden ernstige problemen oplevert bij het functioneren in de maatschappij. Ook moet de KNGU erkennen dat ze nalatig is geweest en concrete en actieve nazorg gaan bieden."