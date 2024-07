Eerste internationale elektrische vlucht vertrekt vanaf Maastricht

Reizigers kunnen vanaf vandaag een (korte) internationale vlucht maken in een elektrisch vliegtuig vanaf Maastricht Aachen Airport (MAA). Het gaat om de eerste elektrische vluchten tussen Nederland, België en Duitsland die toegankelijk zijn voor het publiek.

Het betreft een proef van twee maanden waarbij mensen zonder uitstoot kunnen vliegen tussen de vliegvelden van Maastricht, Luik en Aken (Merzbrück). Dat zijn vluchten van tussen de 30 en 50 kilometer.

Volgens L1 Nieuws zullen in eerste instantie vooral zakenmensen gebruikmaken van de elektrische vluchten. Een enkele vlucht naar Luik of Aken kost volgens de omroep zo'n 120 euro. Ook past er maar een passagier in het vliegtuig naast de piloot. Veel bagage meenemen is ook nog niet mogelijk. In totaal mag er 178 kilogram gewicht aan boord zijn.

Testfase

Toch ziet MAA dit als een belangrijke stap richting duurzaam reizen. "Dit is het begin van elektrische vliegen, dus misschien ziet de wereld er over tien jaar heel anders uit", zegt een woordvoerder. De testfase in juli en augustus moet uitwijzen of het haalbaar is om de vluchten vaker aan te bieden.

Reizigers die gebruikmaken van de elektrische vlucht worden ook nog met een elektrische auto opgehaald en weggebracht, zodat de volledige reis emmissievrij is.