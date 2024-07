Alle Nederlanders direct in actie op Wimbledon, het volgende grote sportevenement

Britse hoffelijkheid, tennissers in maagdelijk wit op secuur gemaaide grasbanen en publiek dat via de beroemdste wachtrij ter wereld aan toegangskaarten komt. Kortom, het is vanaf vandaag weer tijd voor Wimbledon. En dat terwijl de sportliefhebber zich ook al verlekkert aan het EK voetbal en de Tour de France.

Op de eerste Wimbledon-dag komen direct alle Nederlandse deelnemers in het enkelspel in actie: Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus. Laatstgenoemde is waarschijnlijk als eerste aan de beurt.

Rus speelt de tweede partij vanaf 12.00 uur op baan 7 tegen de Chinese Yue Yuan. Van de Zandschulp staat - ook vanaf 12.00 uur - als derde gepland op baan 12 tegen de Brit Liam Broadey en Griekspoor is de vierde partij op baan 14 tegen de Spanjaard Pablo Carreno Busta.

Rus heeft al sinds 2012 (toen ze de derde ronde haalde) geen wedstrijd meer gewonnen op Wimbledon. Gras is ook niet haar favoriete ondergrond, zo verloor ze afgelopen weken in de eerste ronde van Rosmalen, Berlijn en Bad Homburg.