Etappe 3: eerste kans voor de sprinters en pakt Evenepoel het geel?

Evenepoel zelf gaat vandaag van start in de witte jongerentrui. Maar het geel in zijn eerste Tour lonkt.

"Tsja", aarzelt Evenepoel even later in gesprek met NOS-verslaggever Han Kock. "Het is me nu al een paar keer gezegd, dus dan ga je er automatisch aan denken. Misschien is het beter om het geel niet te pakken, dan hoeven we niet te controleren in de rit over de Galibier. Maar als het tóch zo is, dan ga ik er zeker van genieten. Misschien wil Tadej 'm wel weggeven?"