Wekdienst 01/07: Nationale Herdenking Slavernijverleden • Frankrijk-België op EK

Het aanstaande kabinet-Schoof komt voor het eerst bijeen op het Binnenhof. Ook biedt formateur Van Zwol zijn eindverslag aan aan Kamervoorzitter Bosma en de koning. Willem-Alexander heeft ook een eerste kennismaking met beoogd premier Dick Schoof.

Het is vandaag de dag van de Nationale Herdenking Slavernijverleden en het Keti Koti Festival. De herdenking is traditiegetrouw in het Oosterpark in Amsterdam. Demissionair minister Dijkgraaf en burgemeester Halsema houden een toespraak, en ook premier Rutte is erbij.

Op het EK voetbal staan weer twee duels uit de achtste finales op het programma. Om 18.00 uur treffen Frankrijk en België elkaar in Düsseldorf. Drie uur later volgt een duel tussen Portugal en Slovenië in Frankfurt.

Dit is er vannacht gebeurd:

In Frankrijk hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen de verkiezingsuitslag. In onder meer Parijs, Nantes, Lille en Marseille gingen mensen de straat op.

In de eerste ronde van de Franse parlementsverkiezingen kreeg het rechts-radicale Rassemblement National van Marine Le Pen afgelopen dag de meeste stemmen. Linkse partijen riepen daarna hun achterban op te protesteren.

In Lyon liep de betoging uit tot ongeregeldheden. Barricades werden opgeworpen en agenten werden bekogeld.

Ander nieuws uit de nacht:

Taliban willen op eerste internationale top einde sancties, zwijgen over vrouwenrechten: Op de eerste internationale top waaraan de Taliban meedoen, zei een onderhandelaar dat andere landen zich niet met "interne aangelegenheden" moeten bemoeien.

Beryl nu vroegste orkaan van een na hoogste categorie: In de loop van de dag bereikt Beryl de Bovenwindse Eilanden in het Caribisch gebied. Autoriteiten hebben inwoners opgeroepen zich voor te bereiden op noodweer.

Protest tegen dienstplicht orthodoxe joden loopt uit op geweld: Het protest begon vreedzaam, maar later staken betogers vuren aan, belaagden ze auto's van politici en gooiden spullen naar de politie.

En dan nog even dit:

Met een live tv-toespraak nam Mark Rutte gistermiddag afscheid na 14 jaar als premier. Kijkers viel het misschien op dat hij zich permitteerde zonder stropdas te spreken en het Torentje al bijna leeggeruimd had: stonden er eerder nog veel spullen achter hem, nu had hij alleen zijn portret van Thorbecke en twee boeken over de Grondwet nog liggen.

Over wat experts nog meer opviel aan de speech schreven we dit artikel.