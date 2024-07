Op zijn manier kan Dumfries een type-Nigel de Jong zijn: 'Geeft team een boost'

Wanneer hij op de persconferentie even niets zegt, houdt hij letterlijk zijn kaken stijf op elkaar. Sterker nog: hij spant ze aan, waardoor zijn robuuste kaaklijn nog imposanter wordt. Gecombineerd met zijn toch al stoïcijnse blik, straalt Denzel Dumfries iets meedogenloos uit.

Die mentaliteit kan het Nederlands elftal in de knock-outfase van het EK in Duitsland goed gebruiken. Of zoals Memphis Depay zegt: "Als je na vijf minuten het hele stadion hoort roepen, elke keer als Oostenrijk de verdomde bal overspeelt, dat je dan een keer erop klapt."

Want het was even wennen vorige week tegen Oostenrijk, een Nederlands elftal in een belangrijke wedstrijd zonder de altijd maar doordenderende Dumfries op rechts. Hij stond op het EK van 2020, het WK van 2022 en de eerste twee wedstrijden van dit EK altijd in de basis. Maar Dumfries kwakkelt een beetje.

Last van hamstring

"Hij had kunnen spelen, maar dat neem je wel mee", zei bondscoach Ronald Koeman voor de laatste groepswedstrijd over de deels medische keuze om Dumfries op de bank te laten. "Dat is nooit leuk", reageert de hoofdrolspeler zelf vijf dagen later. Dumfries had last van zijn hamstring.

"Dit seizoen is qua fitheid anders dan de seizoenen ervoor, dat is nieuw voor mij. Dat moeten we gewoon heel goed monitoren met de medische staf. De trainer maakt uiteindelijk de beslissing. Maar voor Roemenië ben ik honderd procent fit", zegt de rechtsback van Internazionale overtuigend.