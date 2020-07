D66 en ChristenUnie willen excuses regering voor slavernijverleden

Regeringspartijen D66 en ChristenUnie vinden dat de regering excuses moet aanbieden "voor de rol die Nederland heeft gespeeld in het slavernijverleden".

Zij doen dit voorstel op de dag van Keti Koti, de viering van de afschaffing van de slavernij in de toenmalige Nederlandse koloniën, en vlak voor het debat met premier Rutte over institutioneel racisme in Nederland.

De excuses moeten onderdeel worden van een bredere maatschappelijke discussie over "de zwarte bladzijden uit onze geschiedenis", zegt Segers. "We kunnen ze niet zomaar dicht laten en we kunnen er ook niet een snel 'sorry' over uitspreken. We moeten ons als gehele samenleving verzoenen met een verleden waarin onmenselijk leed is aangedaan, dat tot op de dag van vandaag doorwerkt."

Jetten: "Uitingen van spijt, berouw en schaamte zijn op zijn plaats. Maar daarmee nemen we nog geen historische verantwoordelijkheid voor onze geschiedenis. Dat kan alleen als we het leed erkennen van veel mensen en onze excuses aanbieden voor ons eigen handelen."

Dialooggroep slavernijverleden

Op 13 juni riep GroenLinks-leider Klaver al op tot het maken van excuses. "Je kan alleen verder met de toekomst als wij ons verleden erkennen", zei hij.

Naar aanleiding van een verzoek in de Eerste Kamer van de Partij voor de Dieren laat het kabinet onderzoeken of Nederland wettelijk moet vastleggen dat de slavernij en de slavenhandel misdaden tegen de menselijkheid waren.

Dat onderzoek en het al dan niet aanbieden van excuses worden de verantwoordelijkheid van het Adviescollege dialooggroep slavernijverleden, die het kabinet vandaag bekend heeft gemaakt. In het adviescollege zitten onder anderen Edgar Davids en Lilian Gonçalves-Ho Kang You.

Spijt en berouw

De afgelopen jaren heeft de regering twee keer spijt betuigd. In 2013 sprak toenmalig vicepremier Asscher (PvdA) over "diepe spijt en berouw". In 2001 sprak toenmalig minister Van Boxtel van "diepe spijt, neigend naar berouw".

In 2018 pleitte de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb op Keti Koti voor excuses. Hij zei daar toen over: "Asscher heeft diepe spijt betuigd. Een mooi gebaar dat paste bij die tijdsgeest. De volgende stap is excuses. Zodat we een punt kunnen zetten achter slavernij, een donkere pagina in de Nederlandse geschiedenis."