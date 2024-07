Twee jaar na zijn dood nieuwe video van youtuber Technoblade

Twee jaar na zijn dood is er een nieuwe video verschenen van de populaire youtuber Technoblade. Het gaat om niet-gebruikte beelden die hij ooit tijdens een potje Minecraft opnam voor een video van mede-gamer TommyInnit. Die heeft er nieuwe montage van gemaakt.

"Ik realiseerde me een paar maanden geleden dat ik eigenlijk maar weinig materiaal van Technoblade had gebruikt in mijn eigen video", legt TommyInnit uit in een introductie bij het filmpje van 21 minuten. "Het kostte heel veel moeite om deze opnames op te sporen, maar toen ik ze vond, bleken ze erg vermakelijk."

In de video probeert Technoblade met honderd andere Minecraft-spelers te overleven in een wereld die door verschillende rampen wordt geplaagd. TommyInnit: "Ik heb een montage gemaakt die volgens mij aan de standaard van Technoblade zou voldoen."

Bekijk hier de video: