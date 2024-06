Protest tegen dienstplicht orthodoxe joden loopt uit op geweld

Zij werden bij de oprichting van de staat Israël in 1948 vrijgesteld van dienstplicht om te garanderen dat hun levenswijze ondanks de Holocaust zou blijven voortbestaan. Door de oorlog in Gaza is die uitzondering onder druk komen te staan.

De betogers blokkeerden aanvankelijk geweldloos een kruispunt met borden als "Liever dood dan in het leger". Later op de dag begaf de menigte zich richting het centrum van de stad. Daarbij werden vuren aangestoken en gooide men met objecten.