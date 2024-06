Beryl nu vroegste orkaan van een na hoogste categorie

Orkaan Beryl is in de loop de avond uitgegroeid tot een orkaan van categorie 4, de op een na hoogste rang in de schaal van 5. De storm bereikt in de loop van de dag de Bovenwindse Eilanden in het Caraïbisch gebied. Nederlandse eilanden als Saba en Sint-Maarten lijken niet direct in het pad ervan te liggen.

Nooit eerder bereikte een orkaan in de Atlantische Oceaan zo vroeg de vierde categorie als Beryl. De orkaan verslaat hiermee Dennis, die in 2005 op 8 juli deze kracht bereikte. Orkanen in deze categorie hebben windsnelheden van boven de 200 kilometer per uur.

Bovendien groeide Beryl in slechts 42 uur uit van een tropische depressie naar een grote orkaan, iets wat slechts zes andere orkanen eerder lukte. Ook was er in de maand juni nog nooit zo oostelijk een orkaan.

Deskundigen hadden al voorspeld dat er door het warme zeewater dit orkaanseizoen records zouden sneuvelen. Meteorologen verwachten een bijzonder actief seizoen, met dertien orkanen waarvan vier grote. Gemiddeld zijn er jaarlijks zeven orkanen, waarvan drie grote.

Rijen bij de pomp

Autoriteiten op de eilanden hebben bewoners opgeroepen zich voor te bereiden op het noodweer. Op bijvoorbeeld Barbados wordt naast harde wind ook tot 15 centimeter regen verwacht. Bovendien kan het water tot 3 meter worden opgestuwd.

"Neem dit serieus en bereid jezelf voor", waarschuwde de premier van St. Vincent en Grenadines. "Dit is een vreselijke orkaan."

Ook het Amerikaanse orkaancentrum noemde Beryl extreem gevaarlijk.

Internationale bezoekers

Op Barbados waren zondag lange rijen in winkels en bij benzinestations. Veel bewoners bereidden zich ook voor door ramen dicht te spijkeren.

De premier zegt dat er extra aandacht is voor de duizenden internationale bezoekers van het Twenty20 crickettoernooi. Dat liep zaterdag af, maar nog niet iedereen kon sindsdien wegkomen. "Sommigen hebben nog nooit zo'n storm meegemaakt, we zullen voor ze zorgen."

Na de Bovenwindse Eilanden krijgen de zuidkust van Haïti en Dominicaanse Republiek last van Beryl en trekt de orkaan door naar Jamaica en de Kaaimaneilanden.

Aruba en Curaçao zullen naar verwachting niet direct geraakt worden, maar kunnen aan de rand van het stormgebied wel overlast krijgen.