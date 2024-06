Vijf doden, tientallen gewonden bij gasexplosie in Izmir

Bij een explosie in de Turkse stad Izmir zijn vanmiddag zeker vijf mensen om het leven gekomen. 63 personen raakten gewond. Sommigen van hen waren er slecht aan toe, maar het merendeel mocht het ziekenhuis na een behandeling verlaten.

Het restaurant waar de explosie plaatsvond stortte deels in. Ook gebouwen in de omgeving raakten beschadigd.

Oorzaak was waarschijnlijk een gaslek: een medewerker van het restaurant had eerder vandaag een propaantank in het restaurant vervangen. De politie heeft hem opgepakt om te kijken of hij strafrechtelijk vervolgd moet worden.