Georgië strijdend ten onder tegen Spanje, dat Duitsland treft in kwartfinales

De VAR ging de goal nog wel checken, want de Spaanse spits Álvaro Morata stond buitenspel. De vraag was of het hinderlijk buitenspel was, maar de VAR oordeelde dat het niet zo hinderlijk was als in het geval van Denzel Dumfries bij de afgekeurde goal van Xavi Simons van Oranje tegen Frankrijk.

Met een 1-1 stand gingen de teams rusten en dat betekende dat er voor de Georgiërs nog niets verloren was, ondanks zestien Spaanse doelpogingen. Dat bleek ook bij het begin van de tweede helft.

Spanje loopt uit na rust

Kvaratschelia kreeg de bal en zag dat de Spaanse doelman Unai Simon ver voor zijn doel stond. De aanvaller twijfelde niet en waagde van eigen helft een doelpoging. Het was het proberen waard, maar de inzet ging naast. Geen doelpunt van het toernooi voor de vedette.

Helaas voor de Georgiërs viel de goal al snel aan de andere kant. Na twee reddingen van Mamardasjvili was de keeper kansloos op een kopbal van Fabián Ruiz. De fraaie indraaiende voorzet was van Lamine Yamal.

Het Spaanse wonderkind had zelf de 3-1 op zijn schoen, maar schoot naast. Voor Georgië was het wachten en loeren op een kans. Die kwam er nog. Giorgi Tsitaisjvili schoot echter heel wild naast.