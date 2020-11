Ajax met uitgedunde selectie naar Midtjylland: Tadic, Onana, Klaassen missen duel

De Amsterdamse club gaat proberen (enkele) achtergebleven spelers opnieuw te testen. Wanneer die uitslag negatief is, hoopt Ajax de spelers alsnog naar Denemarken te laten kunnen afreizen.

Kjell Scherpen is de enige doelman die namens de Amsterdammers afreist naar Denemarken. De 20-jarige Scherpen speelde nog geen officiële minuut in de hoofdmacht en lijkt dus zijn debuut te gaan maken dinsdag.

Of het om coronabesmettingen gaat, heeft Ajax officieel niet bekendgemaakt. Ook Maarten Stekelenburg en Zakaria Labyad ontbreken. Afgelopen zaterdag moest Nicolás Tagliafico de wedstrijd aan zich voorbij laten gaan. Hij is er nu wel bij.

De Amsterdamse club kent grote problemen in de aanloop naar het Champions League-uitduel met FC Midtjylland. De ploeg van trainer Erik ten Hag is vanmiddag met een flink uitklede selectie (slechts 17 spelers) afgereisd naar Denemarken.

Ajax moet het in deze coronaperiode tegen FC Midtjylland doen zonder onder anderen Dusan Tadic, Andre Onana, Ryan Gravenberch en Davy Klaassen.

Ajax zou in eerste instantie eerder naar Denemarken vliegen, maar de club kreeg te horen dat ze niet in het stadion konden trainen. De vlucht werd daarom verzet en de laatste training werd nog in Amsterdam afgewerkt.

Eerder kampten ook PSV en AZ met positieve coronabesmettingen in de selectie richting hun Europese duels.