Machtige omhaal Bellingham in blessuretijd zet Engelsen op spoor naar kwartfinales EK

Slowakije beter

Eigenlijk was Slowakije in de reguliere speeltijd het enige land dat aanspraak maakte op een plaats in die kwartfinales. De Slowaken probeerden van meet af aan hoog druk te zetten, zoals ze dat eigenlijk al het gehele toernooi trachten te doen.

En dat leverde al vroeg grote kansen op. Zo mocht Lukas Haraslín vrij op doelman Jordan Pickford af, maar verdediger Marc Guéhi was net op tijd terug om het schot van de linksbuiten te blokken.

Zo imponeerden de Engelsen, toch een van de titelfavorieten, opnieuw allerminst, zoals eigenlijk ook al dit hele toernooi. Na twee gelijke spelen tegen Denemarken en Slovenië was de ploeg van bondscoach Gareth Southgate opnieuw statisch, traag in de opbouw, fantasieloos en bij vlagen hopeloos.

Exemplarisch was de veel te wilde actie van Kieran Trippier, die na een fijne crosspass van Bellingham torenhoog overschoot. Gefrustreerd gooiden wereldsterren als Jude Bellingham en Phil Foden telkens de handen ten hemel. Dit was toch niet het niveau van Engeland dat in 2021 nog de EK-finale bereikte.

Slowaakse voorsprong

De 1-0 voorsprong van Slowakije was dan ook verre van onverdiend. David Strelec hield even in na een doorgekopte bal, en behield zo mooi het overzicht. De spits gaf diep op Ivan Schranz die vervolgens met buitenkant rechts de bal rustig in de verre hoek prikte.