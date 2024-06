Exitpoll: partij Le Pen grootste in eerste ronde Franse parlementsverkiezingen

De hoge opkomst heeft mogelijk te maken met de mogelijkheid dat Frankrijk voor het eerst een radicaal-rechtse meerderheid in het parlement krijgt. Onder anderen topvoetballer Kylian Mbappé riep op te gaan stemmen om dat te voorkomen.

President Macron riep de verkiezingen onverwacht uit, op de avond van de Europese Verkiezingen eerder deze maand, waarbij radicaal-rechts won. Macron kan die uitslag niet negeren, vindt hij. Zijn eigen termijn loopt pas in 2027 af.

Er zijn 577 kiesdistricten en in elk district gaat alleen de winnaar naar het parlement. Waar geen kandidaat een absolute meerderheid haalt, volgt volgende week een tweede ronde.

Onderhandelen

Tussen de eerste en tweede ronde gaan partijen met elkaar onderhandelen om de kansen op succes te vergroten. In het ene kiesdistrict kan een partij zich bijvoorbeeld terugtrekken ten gunste van een andere partij, en in een ander kiesdistrict gebeurt dat dan andersom. Kiezers gaan mede daardoor strategischer stemmen.

In het verleden stemden linkse Fransen in de tweede ronde bijvoorbeeld vaak niet op hun partij van voorkeur, maar op de partij die de meeste kans had om de radicaal-rechtse RN te verslaan.

De uitslag van de eerste ronde vandaag kan daarom verschillen van de uitslag van de tweede ronde. Zo haalde de Socialistische Partij in 2012 bij de eerste ronde 29 procent van de stemmen, en maar liefst 41 procent bij de tweede ronde.

Hart versus hoofd

Bij de laatste parlementsverkiezingen, in 2022, gebeurde hetzelfde met de partij van Macron: die steeg van 26 procent in de eerste ronde naar 38 procent in de tweede ronde.

De uitslag van de eerste ronde, vandaag, laat daarom zien waar het hart van de kiezers ligt. De uitslag over een week, van de tweede ronde, laat zien welk landsbestuur ze willen.