Unilever weer stap dichter bij fusie, nog wel slag om de arm

Het Britse hooggerechtshof is akkoord met de fusie van Unilever, meldt het concern zelf in een persbericht.

Daarmee is het Nederlands-Britse bedrijf weer een stap dichter bij het doel om als volledig Brits bedrijf met alleen Britse aandelen door te gaan. De structuurwijziging komt voort uit een wens van het bedrijf om wendbaarder en efficiënter te zijn.

GroenLinks-motie boven de markt

Het samenvoegen van de aandelen wordt op 29 november officieel. Er is wel een maar: het hooggerechtshof heeft besloten dat als de besturen van Unilever voor deze datum besluiten dat een fusie ongunstig is voor het bedrijf en aandeelhouders vanwege veranderingen in de Nederlandse belastingwetgeving, ze die alsnog kunnen afblazen.

Daarmee doelen ze op de GroenLinks-motie die nog boven de markt hangt. Daarin wordt voorgesteld om alle uitgestelde winst bij vertrek uit Nederland nog met dividendbelasting te belasten, wanneer die in de toekomst wordt uitgekeerd. De Kamer moet hier nog over stemmen, na een eerder negatief advies van Raad van State.

Als de fusie doorgaat, dan worden de Nederlandse Unilever-aandelen na 27 november niet meer verhandeld. Alle aandeelhouders moeten per 6 december vervolgens zijn overgestapt op de nieuwe aandelen.