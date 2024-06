Onzeker Vitesse speelt ellende van zich af bij eerste training, maar Room wil weg

Aan het gezicht van Vitesse-trainer John van den Brom is niet te zien hoe diep zijn club in de put zit. Faillissement dreigt en er is nog geen proflicentie voor het komende seizoen. Maar in het oog van de storm leidt een vrolijke Van den Brom de eerste training van de gedegradeerde club.

"Mooi! Het blijft mooi om weer op het veld te staan", zegt Van den Brom. "De traditie: op zondag de eerste training, altijd drukbezocht. Vandaag zie je ook weer dat we als club nog echt leven."

Voor honderden supporters werkt de spelersgroep, met enkele nieuwe gezichten en jeugdspelers, zich in het zweet. "Wij kunnen ons eindelijk weer met voetbal bezighouden, dat is heel lekker", zegt de coach, die ondanks alle onzekerheid met liefde terugkeerde bij 'zijn' Vitesse, waar hij twaalf seizoenen voetbalde en twaalf jaar geleden ook al trainer was.