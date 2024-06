Jiya verslaat Bol en Klaver en sprint naar nationale titel op 200 meter

Lisanne de Witte profiteerde van de afwezigheid van het tweetal en werd kampioene op de 400 meter, voor Eveline Saalberg en Myrte van der Schoot.

Snelle mannen

De snelle mannen op de 200 meter zorgden met een podium vol persoonlijk records voor vuurwerk in het Fanny Blankers-Koenstadion. Onyema Adigida sprintte in 20,35 seconden naar de titel. Het zilver was voor 400-meterspecialist Liemarvin Bonevacia (20,43) en Nsikak Ekpo werd derde (20,67).